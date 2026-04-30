बढ़ती गर्मी में थार की हरियाली पर दावानल का नया खतरा

पर्यावरण विश्लेषक डॉ. ओमप्रकाश चौधरी के अनुसार मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी के दौरान दावानल की आशंका हर साल रहती है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी तीव्रता बढ़ी है। नहरी और वन क्षेत्रों में सूखी घास व झाड़ियों के कारण मामूली चिंगारी भी बड़ी आग में बदल जाती है। तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाती हैं। कई मामलों में खेतों में अवशेष जलाना या वाहनों से निकली चिंगारी कारण बनती है। सबसे बड़ी चुनौती समय पर नियंत्रण की है, क्योंकि संसाधनों की कमी बनी हुई है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सतर्कता, तकनीकी निगरानी और स्थानीय प्रशिक्षण से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।