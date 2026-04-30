तपिश और लू के प्रहार से हर कोई हैरान-परेशान, पारा 44 डिग्री के स्तर पर

जैसलमेर जिले में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र अब आगामी आदेश तक प्रातः7:बजे से 11: बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सोमेश्वर देवड़ा ने आदेश जारी किए हैं। उपनिदेशक सोमेश्वर देवड़ा ने बताया कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मी निर्धारित समय में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही, केंद्रों के माध्यम से संचालित सभी गतिविधियों का सुचारु एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बच्चों और महिलाओं को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे भीषण गर्मी के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतें। साथ ही, बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें ताकि उन्हें लू एवं गर्मी संबंधी बीमारियों से बचाया जा सके।