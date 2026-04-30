सैन्य सम्मान के साथ असिस्टेंट कमांडेंट रघुनाथ सिंह हुआ अंतिम संस्कार

लोगों ने रघुनाथसिंह अमर रहे और भारतमाता की जय के नारों से आसमान गुंजा दिया। गौरतलब है कि रघुनाथ सिंह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तैनाती पर थे और वहां एक सडक़ हादसे में गत 13 अप्रेल को गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद उनका दिल्ली के सैन्य अस्पताल में उपचार चल रहा था। उन्होंने गत 29 अप्रेल को दिल्ली में अंतिम सांस ली। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से फलौदी एयरबेस तक लाया गया। जहां से सडक़ मार्ग से फतेहगढ़ उपखंड के अंतर्गत उनके गांव अड़बाला पहुंचा। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पवर्षा कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों ने सडक़ पर रंगोली से रघुनाथ अमर रहे लिखा। गुरुवार दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार रघुनाथ सिंह बीते लम्बे समय से दिल्ली में तैनात थे और इस दौरान उनकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई थी।