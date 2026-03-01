बस अग्निकांड: खींवसर में मृतक अम्बालाल दर्जी का अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि धानेरा क्षेत्र में शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे बस में आग लगने से कई यात्री झुलस गए थे। गंभीर रूप से घायल अम्बालाल दर्जी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। शनिवार सुबह निजी एंबुलेंस से शव गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। अम्बालाल दर्जी पिछले चार वर्षों से शुगर की बीमारी से पीड़ित थे और मेहसाणा स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। दवाइयां लेने के लिए वे नियमित रूप से बस से मेहसाणा जाते थे।