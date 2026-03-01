एमआरपी से अधिक वसूली और गुणवत्ता को लेकर शिकायतें….उपभोक्ताओं की बड़ी चिंता

पत्रिका पड़ताल में यह बात सामने आई है कि जागरुकता की कमी और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से अनभिज्ञता के कारण कई मामले सामने ही नहीं आ पाते। शहर के बाजारों में उपभोक्ताओं की सबसे आम शिकायत एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने को लेकर सामने आती है। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्रों और व्यस्त बाजारों में कई बार निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिलती रहती हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार पैक्ड पानी और कोल्ड ड्रिंक पर अधिक कीमत, स्नैक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर अतिरिक्त राशि और पर्यटन सीजन में कीमतों में अचानक वृद्धि जैसे मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि प्रशासन समय-समय पर जांच अभियान चलाता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कराते। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए समस्या और भी जटिल हो जाती है क्योंकि कई बार शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती।