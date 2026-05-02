पोकरण अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच गहराया पेयजल संकट

सरहदी क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के बीच पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में ठंडी हवा के लिए पंखे और कूलर पर्याप्त हैं, लेकिन पेयजल की कमी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े इस अस्पताल में प्रतिदिन 800 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा प्रसूताओं, नवजात शिशुओं और अन्य भर्ती मरीजों की संख्या 100 से अधिक रहती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर बीमारियों, सड़क दुर्घटनाओं और मौसमी बीमारियों के मरीजों को भी यहीं भर्ती किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अस्पताल में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में गर्मी से राहत के लिए प्रत्येक बेड पर पंखे चल रहे हैं और वार्डों में बड़े कूलर लगाए गए हैं। कूलिंग सिस्टम भी सक्रिय है, जिससे मरीजों को तपिश से राहत मिल रही है। इसके विपरीत, प्यास बुझाने के लिए केवल दो छोटे वाटर कूलर उपलब्ध हैं, जो बढ़ती भीड़ के सामने अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।