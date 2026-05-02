संडे बोल – आपकी आवाज: आज का सवाल – तेज गर्मी के मौसम में शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं?

मोहनगढ़ वन विभाग रेंज नेहड़ाई के कार्यक्षेत्र एम1 माइनर की अनिवार्य वन पट्टी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेश विश्नोई ने बताया कि एक मई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एम-1 माइनर की अनिवार्य वन पट्टी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है। सूचना पर रेंज कार्यालय नेहड़ाई से वनरक्षक बाबू खान के नेतृत्व में टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। टीम में सुरेश, रमेश, अशोक, राकेश एवं विश्नोई वनरक्षक शामिल थे। मौके पर पहुंची टीम को कटे हुए पेड़ मिले, जिन्हें जब्त कर राजतहसील में लिया गया, जबकि आरोपी मौके पर नहीं मिला। अगले दिन 2 मई को घटनास्थल के पास स्थित भूमि मालिक देवीदान पुत्र लखदान (50) निवासी बबर मगरा, जैसलमेर को पूछताछ के लिए रेंज कार्यालय बुलाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वन विभाग ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे वन क्षेत्रों में आगजनी व अवैध कटाई जैसी गतिविधियों से पेड़ों की सुरक्षा एवं संरक्षण में सहयोग करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी वन विभाग कार्यालय को दें। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।