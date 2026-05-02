जैसलमेर में पहली बार गर्मियों में शुरू होंगी नियमित हवाई सेवाएं

जैसलमेर की लगभग 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। सर्दियों में यहां पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है, जबकि गर्मियों में गिरावट आती है। इस चुनौती से निपटने के लिए इस बार नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, ताकि ऑफ सीजन में भी पर्यटक आकर्षित हो सकें। फ्लाइट का समय इस तरह निर्धारित किया गया है कि जयपुर पहुंचने वाले यात्री वहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट आसानी से पकड़ सकें। साथ ही, दिल्ली के लिए अलग समर शेड्यूल शुरू करने के प्रयास भी तेज किए गए हैं। गर्मियों में हवाई सेवा की शुरुआत जैसलमेर के पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।