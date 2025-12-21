खेत में बनी डिग्गी में पैर फिसलने से एमबीबीएस विद्यार्थी की मौत

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सीमा जन कल्याण समिति राजस्थान की ओर से प्रथम गांव स्वास्थ्य सेवा यात्रा में मेडिकल टीम में शामिल एमबीबीएस के विद्यार्थी की रविवार सुबह सीमावर्ती गांव रोहिड़ा वाला में किसान के खेत में बनी सिंचाई कि डिग्गी में पैर फिसलने से मौत हो गई। सूचना पर नाचना पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह चंपावत और जिला चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र पालीवाल मौके पर पहुंचे।
नाचना पुलिस थानाधिकारी देवकिशन ने बताया कि सीमा जन कल्याण समिति कि ओर से भारत-पाक सीमा से जुड़े सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर प्रथम गांव स्वास्थ्य सेवा यात्रा आयोजित की जा रही है। रोहिड़े वाला गांव में यात्रा दल के नेशनल मेडिकल कॉलेज जोधपुर एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी सचिन (20) पुत्र राजेश प्रजापत निवासी चूरू की रविवार सुबह डिग्गी में पैर फिसलने से मौत हो गई। विद्यार्थी का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना की मोर्चरी में रखा गया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग