जैसलमेर

जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

सरहदी जिले में मौसम का लगातार रंग बदलता अंदाज देखने को मिल रहा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 21, 2025

सरहदी जिले में मौसम का लगातार रंग बदलता अंदाज देखने को मिल रहा है। जैसे ही लगता है कि अब सर्दी जोर दिखाएगी, उसके तेवर एकदम से ढीले पड़ जाते हैं और मौसम फाल्गुन के दस्तक की याद दिलाने लगता है। गत शनिवार की रात को न्यूनतम तापमान एकदम से बढ़ कर 17.6 डिग्री सै. के स्तर पर पहुंच गया। दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े में रात में इतना बढ़ा हुआ पारा असामान्य ही माना जा रहा है।

रात में इतनी कम सर्दी इससे पहले 43 दिनों बाद हुई थी। गत नवम्बर माह की 6 तारीख को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से रात का पारा गिरता ही रहा है। दूसरी तरफ रविवार दिन में आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते धूप की तल्खी पूर्व दिवस की अपेक्षा कम महसूस की गई। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया। यह एक दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री और न्यूनतम 14.4 डिग्री रहा। इस तरह से रात का पारा 3.2 डिग्री चढ़ गया।

Published on:

21 Dec 2025 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

