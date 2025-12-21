जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

रात में इतनी कम सर्दी इससे पहले 43 दिनों बाद हुई थी। गत नवम्बर माह की 6 तारीख को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से रात का पारा गिरता ही रहा है। दूसरी तरफ रविवार दिन में आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते धूप की तल्खी पूर्व दिवस की अपेक्षा कम महसूस की गई। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया। यह एक दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री और न्यूनतम 14.4 डिग्री रहा। इस तरह से रात का पारा 3.2 डिग्री चढ़ गया।