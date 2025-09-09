Vande Bharat Sleeper Train: जयपुर होकर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, राजस्थान को मिलेगा सातवां तोहफ़ा

Rajasthan Vande Bharat Express: जयपुर। देश में दिवाली से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है और इसकी सीधी कड़ी राजस्थान से भी जुडऩे वाली है। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए प्रस्तावित इस नई स्लीपर वंदे भारत का रूट जयपुर होकर गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान को सातवीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफ़ा मिलेगा। इससे न केवल दिल्ली और अहमदाबाद के बीच का सफर सुगम होगा, बल्कि जयपुर समेत प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।
वर्तमान में राजस्थान से चार वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने हाल ही में जोधपुर और बीकानेर से दो नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में जैसे ही दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, राजस्थान के हिस्से में कुल सात वंदे भारत ट्रेनें हो जाएंगी। यह प्रदेश के रेल नेटवर्क और यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से पटना के लिए देश की पहली स्लीपर वंदे भारत सितंबर माह में ही शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद क्रमश: भोपाल और अहमदाबाद रूट पर सेवा दी जाएगी। अहमदाबाद मार्ग का अंतिम रूट तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि ट्रेन जयपुर होकर ही जाएगी। यह ट्रेन दिल्ली-अहमदाबाद के बीच करीब 1000 किमी की दूरी को मात्र 8 से 9 घंटे में तय करेगी, जबकि वर्तमान में अन्य ट्रेनों को यही दूरी तय करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं।
|क्रमांक
|ट्रेन का नाम/रूट
|प्रमुख स्टेशन
|स्थिति
|1
|अजमेर–चंडीगढ़ वंदे भारत
|अजमेर – जयपुर – अलवर – गुड़गांव – दिल्ली कैंट – चंडीगढ़
|संचालित
|2
|जोधपुर–साबरमती वंदे भारत
|जोधपुर – पाली – आबूरोड – मेहसाणा – साबरमती
|संचालित
|3
|जयपुर–उदयपुर सिटी वंदे भारत
|जयपुर – अजमेर – भीलवाड़ा – चित्तौड़गढ़ – उदयपुर
|संचालित
|4
|उदयपुर सिटी–आगरा कैंट वंदे भारत
|उदयपुर – चित्तौड़गढ़ – कोटा – बयाना – आगरा कैंट
|संचालित
|5
|बीकानेर–दिल्ली कैंट वंदे भारत
|बीकानेर – चूरु – सुजानगढ़ – दिल्ली कैंट
|प्रस्तावित
|6
|जोधपुर–दिल्ली कैंट वंदे भारत
|जोधपुर – डेगाना – मकराना – जयपुर – अलवर – दिल्ली कैंट
|प्रस्तावित
