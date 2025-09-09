Patrika LogoSwitch to English

Vande Bharat Sleeper Train: जयपुर होकर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, राजस्थान को मिलेगा सातवां तोहफ़ा

Vande Bharat Train: दिल्ली-अहमदाबाद वंदे भारत स्लीपर से बदलेगा जयपुर का सफर-राजस्थान के रेल इतिहास में नया अध्याय, दिवाली से पहले मिलेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 09, 2025

Rajasthan Vande Bharat Express: जयपुर। देश में दिवाली से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है और इसकी सीधी कड़ी राजस्थान से भी जुडऩे वाली है। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए प्रस्तावित इस नई स्लीपर वंदे भारत का रूट जयपुर होकर गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान को सातवीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफ़ा मिलेगा। इससे न केवल दिल्ली और अहमदाबाद के बीच का सफर सुगम होगा, बल्कि जयपुर समेत प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में चार वंदे भारत ट्रेनें संचालित

वर्तमान में राजस्थान से चार वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने हाल ही में जोधपुर और बीकानेर से दो नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में जैसे ही दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, राजस्थान के हिस्से में कुल सात वंदे भारत ट्रेनें हो जाएंगी। यह प्रदेश के रेल नेटवर्क और यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

पहली वंदे भारत स्लीपर इसी माह से होगी शुरू

रेलवे सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से पटना के लिए देश की पहली स्लीपर वंदे भारत सितंबर माह में ही शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद क्रमश: भोपाल और अहमदाबाद रूट पर सेवा दी जाएगी। अहमदाबाद मार्ग का अंतिम रूट तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि ट्रेन जयपुर होकर ही जाएगी। यह ट्रेन दिल्ली-अहमदाबाद के बीच करीब 1000 किमी की दूरी को मात्र 8 से 9 घंटे में तय करेगी, जबकि वर्तमान में अन्य ट्रेनों को यही दूरी तय करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं।

राजस्थान में वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन

क्रमांकट्रेन का नाम/रूटप्रमुख स्टेशनस्थिति
1अजमेर–चंडीगढ़ वंदे भारतअजमेर – जयपुर – अलवर – गुड़गांव – दिल्ली कैंट – चंडीगढ़संचालित
2जोधपुर–साबरमती वंदे भारतजोधपुर – पाली – आबूरोड – मेहसाणा – साबरमतीसंचालित
3जयपुर–उदयपुर सिटी वंदे भारतजयपुर – अजमेर – भीलवाड़ा – चित्तौड़गढ़ – उदयपुरसंचालित
4उदयपुर सिटी–आगरा कैंट वंदे भारतउदयपुर – चित्तौड़गढ़ – कोटा – बयाना – आगरा कैंटसंचालित
5बीकानेर–दिल्ली कैंट वंदे भारतबीकानेर – चूरु – सुजानगढ़ – दिल्ली कैंटप्रस्तावित
6जोधपुर–दिल्ली कैंट वंदे भारतजोधपुर – डेगाना – मकराना – जयपुर – अलवर – दिल्ली कैंटप्रस्तावित

