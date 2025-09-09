Vande Bharat Sleeper Train: जयपुर होकर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, राजस्थान को मिलेगा सातवां तोहफ़ा

रेलवे सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से पटना के लिए देश की पहली स्लीपर वंदे भारत सितंबर माह में ही शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद क्रमश: भोपाल और अहमदाबाद रूट पर सेवा दी जाएगी। अहमदाबाद मार्ग का अंतिम रूट तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि ट्रेन जयपुर होकर ही जाएगी। यह ट्रेन दिल्ली-अहमदाबाद के बीच करीब 1000 किमी की दूरी को मात्र 8 से 9 घंटे में तय करेगी, जबकि वर्तमान में अन्य ट्रेनों को यही दूरी तय करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं।