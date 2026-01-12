भजनलाल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, एक लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, देखें पूरा भर्ती परीक्षा कैलेंडर

1 अध्यापक भर्ती - 2025 09 जनवरी

2 राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) भर्ती परीक्षा – 2025 5449 जनवरी

3 राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) गणित/विज्ञान भर्ती – 2025 1043 जनवरी

4 राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) सामाजिक अध्ययन भर्ती – 2025 296 जनवरी

5 राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) अंग्रेजी भर्ती – 2025 221 जनवरी

6 राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) हिंदी भर्ती परीक्षा – 2025 174 जनवरी

7 राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) संस्कृत भर्ती परीक्षा – 2025 187 जनवरी

8 राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) संस्कृत भर्ती परीक्षा – 2025 389 जनवरी

9 शिक्षा विभाग (विभिन्न पद) 10000 जनवरी-मार्च

10 सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती – 2025 09 फरवरी

11 कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती – 2025 13 फरवरी

12 आयुष मिशन के विभिन्न पद 1548 फरवरी

13 सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती-2024 (मुख्य परीक्षा) 1014 मार्च

14 उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा – 2025 1015 अप्रैल

15 कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 1100 अप्रैल

16 पशु चिकित्सक अधिकारी भर्ती – 2025 1100 अप्रैल

17 सहायक कृषि अभियंता भर्ती – 2025 281 अप्रैल

18 प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल) 136 मई

19 प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान) 668 मई

20 व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती (माध्यमिक शिक्षा) – 2025 3725 मई-जून

21 राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा 500 मई

22 महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 72 जून

23 वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 259 जून

24 कांस्टेबल परीक्षा 4000 जून-जुलाई

25 लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 10644 जुलाई

26 वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती – 2025 (माध्यमिक शिक्षा) 6500 जुलाई

27 कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती – 2025 12 जुलाई

28 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद) 3000 जुलाई-अगस्त

29 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 322 अगस्त

30 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2214 अगस्त

31 सांख्यिकी अधिकारी भर्ती – 2025 113 अगस्त

32 शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 1079 सितंबर

33 निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भर्ती – 2025 12 सितंबर

34 निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती – 2025 01 सितंबर

35 सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती – 2025 09 अक्टूबर

36 सफाई कर्मचारी भर्ती 24,793 अक्टूबर

37 ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद) 2000 अक्टूबर

38 विविध पद 6000 अक्टूबर-दिसंबर

39 संरक्षण अधिकारी भर्ती – 2025 12 नवंबर

40 कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 774 नवंबर

41 संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा 3500 दिसंबर

42 ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 3430 दिसंबर

43 चिकित्सा अधिकारी भर्ती 600 दिसंबर