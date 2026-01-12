भजनलाल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, एक लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, देखें पूरा भर्ती परीक्षा कैलेंडर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार ने सोमवार को भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में राजस्थान में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
भर्ती कैलेंडर में शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा, कृषि और तकनीकी विभागों सहित विभिन्न क्षेत्रों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में प्रस्तावित हैं। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और विभिन्न अन्य पदों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। कैलेंडर के अनुसार जनवरी से दिसंबर 2026 तक अलग-अलग महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे युवाओं को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
|क्रम संख्या
|परीक्षा का नाम
|पदों की संख्या
|परीक्षा माह
|1
|अध्यापक भर्ती - 2025
|09
|जनवरी
|2
|राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) भर्ती परीक्षा – 2025
|5449
|जनवरी
|3
|राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) गणित/विज्ञान भर्ती – 2025
|1043
|जनवरी
|4
|राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) सामाजिक अध्ययन भर्ती – 2025
|296
|जनवरी
|5
|राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) अंग्रेजी भर्ती – 2025
|221
|जनवरी
|6
|राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) हिंदी भर्ती परीक्षा – 2025
|174
|जनवरी
|7
|राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) संस्कृत भर्ती परीक्षा – 2025
|187
|जनवरी
|8
|राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) संस्कृत भर्ती परीक्षा – 2025
|389
|जनवरी
|9
|शिक्षा विभाग (विभिन्न पद)
|10000
|जनवरी-मार्च
|10
|सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती – 2025
|09
|फरवरी
|11
|कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती – 2025
|13
|फरवरी
|12
|आयुष मिशन के विभिन्न पद
|1548
|फरवरी
|13
|सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती-2024 (मुख्य परीक्षा)
|1014
|मार्च
|14
|उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा – 2025
|1015
|अप्रैल
|15
|कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा
|1100
|अप्रैल
|16
|पशु चिकित्सक अधिकारी भर्ती – 2025
|1100
|अप्रैल
|17
|सहायक कृषि अभियंता भर्ती – 2025
|281
|अप्रैल
|18
|प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)
|136
|मई
|19
|प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)
|668
|मई
|20
|व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती (माध्यमिक शिक्षा) – 2025
|3725
|मई-जून
|21
|राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा
|500
|मई
|22
|महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा
|72
|जून
|23
|वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा
|259
|जून
|24
|कांस्टेबल परीक्षा
|4000
|जून-जुलाई
|25
|लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा
|10644
|जुलाई
|26
|वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती – 2025 (माध्यमिक शिक्षा)
|6500
|जुलाई
|27
|कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती – 2025
|12
|जुलाई
|28
|जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद)
|3000
|जुलाई-अगस्त
|29
|वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा
|322
|अगस्त
|30
|बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा
|2214
|अगस्त
|31
|सांख्यिकी अधिकारी भर्ती – 2025
|113
|अगस्त
|32
|शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा
|1079
|सितंबर
|33
|निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भर्ती – 2025
|12
|सितंबर
|34
|निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती – 2025
|01
|सितंबर
|35
|सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती – 2025
|09
|अक्टूबर
|36
|सफाई कर्मचारी भर्ती
|24,793
|अक्टूबर
|37
|ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद)
|2000
|अक्टूबर
|38
|विविध पद
|6000
|अक्टूबर-दिसंबर
|39
|संरक्षण अधिकारी भर्ती – 2025
|12
|नवंबर
|40
|कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती
|774
|नवंबर
|41
|संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा
|3500
|दिसंबर
|42
|ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा
|3430
|दिसंबर
|43
|चिकित्सा अधिकारी भर्ती
|600
|दिसंबर
|44
|नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती
|2000
|दिसंबर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग