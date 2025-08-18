Vande Bharat Express: खुशखबरी, राजस्थान में पांचवीं वंदे भारत ट्रेन की उम्मीदें, राजधानी दिल्ली से होगा सीधा जुड़ाव

Rajasthan Vande Bharat: जयपुर। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जोधपुर-दिल्ली रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किए जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जोधपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का आग्रह किया। रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वस्त किया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लिया जाएगा। यदि यह योजना साकार होती है, तो यह राजस्थान की यह पांचवीं वंदे भारत ट्रेन होगी और प्रदेश को देश की राजधानी से आधुनिक और तेज रफ्तार रेल सेवा का तोहफ़ा मिलेगा।