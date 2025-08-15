Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Indian Industrial Fair: भिवाड़ी से टपूकड़ा तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण, 74.90 करोड़ होंगे खर्च। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा, नए सिक्स लेन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। मेक इन इंडिया को गति देगा भिवाड़ी का सिक्स लेन हाईवे और ड्रेनेज प्रोजेक्ट।

अलवर

Rajesh Dixit

Aug 15, 2025

six lane expressway
six lane expressway

Rajasthan Infrastructure: जयपुर. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को लघु उद्योग भारती द्वारा भिवाड़ी में आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी टोल से टपूकड़ा तक 8.55 किमी लंबे चार-लेन मार्ग को छह-लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। इस परियोजना पर 74.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राजस्थान औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और राजस्थान के औद्योगिक केंद्र प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहे हैं। यह स्थानीय एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

ये भी पढ़ें

Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार
जयपुर
Rail Line

ये भी पढ़ें

Emergency Services: अब पुलिस, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक क्लिक पर, इस एप पर सभी सुविधाएं
जयपुर
राज कॉप सिटीजन एप से मिलेगी बच्चों और महिलाओं को त्वरित मदद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.