Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Rajasthan Infrastructure: जयपुर. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को लघु उद्योग भारती द्वारा भिवाड़ी में आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी टोल से टपूकड़ा तक 8.55 किमी लंबे चार-लेन मार्ग को छह-लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। इस परियोजना पर 74.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राजस्थान औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और राजस्थान के औद्योगिक केंद्र प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहे हैं। यह स्थानीय एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।