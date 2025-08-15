Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Rajasthan Infrastructure: जयपुर. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को लघु उद्योग भारती द्वारा भिवाड़ी में आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी टोल से टपूकड़ा तक 8.55 किमी लंबे चार-लेन मार्ग को छह-लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। इस परियोजना पर 74.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।