स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, पिकअप चालक गंभीर घायल

बस में सवार सभी बच्चों के सुरक्षित रहने से अभिभावकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हादसे के बाद बच्चों को दूसरे सुरक्षित साधनों से स्कूल भेजा गया। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण, संकेतक लगाने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है।