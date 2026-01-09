9 जनवरी 2026,

अलवर

स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, पिकअप चालक गंभीर घायल

बानसूर (अलवर) क्षेत्र के गूँता-शाहपुर मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 09, 2026

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप (फोटो - पत्रिका)

बानसूर (अलवर) क्षेत्र के गूँता-शाहपुर मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। गूँता शाहपुर के समीप ईशरा का बास गांव के पास निजी स्कूल बस और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा।

पिकअप का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे गूँता गांव स्थित गौशाला के पास हुआ। निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी सामने से तेज गति से आ रही पिकअप से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक वाहन में फंस गया। हादसे में पिकअप चालक महेन्द्र सैनी को गंभीर चोटें आई हैं।

तीन-चार एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला। घायल को तत्काल बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान सिर में गंभीर चोट पाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे कोटपूतली रेफर कर दिया। सूचना पर बानसूर से तीन-चार एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में हड़कंप मच गया।


सभी बच्चे सुरक्षित

बस में सवार सभी बच्चों के सुरक्षित रहने से अभिभावकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हादसे के बाद बच्चों को दूसरे सुरक्षित साधनों से स्कूल भेजा गया। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण, संकेतक लगाने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, पिकअप चालक गंभीर घायल

