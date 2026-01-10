10 जनवरी 2026,

शनिवार

अलवर

पार्किंग एरिया में ढाई साल के मासूम को कार ने रौंदा, मौत

घटना के बाद लगी लोगों की भीड़ ।

अलवर

image

kailash Sharma

Jan 10, 2026


बहरोड़ ञ्च पत्रिका. औद्योगिक क्षेत्र में हाईवे पर स्थित उपवन हाउङ्क्षसग सोसायटी में शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे पार्किंग एरिया में बैठे एक ढाई साल का बच्चे को कार ने रौंद दिया। जिससे बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोतवाली के एसआइ प्रदीप यादव ने बताया कि उपवन हाउङ्क्षसग सोसायटी में रहने नीमराणा निवासी यश पुत्र सोनू की कार के नीचे आने से मौत हो गई। बच्चा हाउङ्क्षसग सोसायटी के पार्किंग एरिया में अन्य बच्चों के साथ घूम रहा था। इसी दौरान एक कार के नीचे आ गया। कार के नीचे आने से बच्चे के रोने की आवाज सुन कर आसपास धूप में बैठी महिलाएं तेजी से दौड़ी और कार को पीछे करवा कर बच्चे को बाहर निकाला। चालक भी कार को मौके पर ही छोड़ कर भागने लगा तो महिलाओं ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published on:

10 Jan 2026 12:01 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पार्किंग एरिया में ढाई साल के मासूम को कार ने रौंदा, मौत

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

