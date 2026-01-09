कजाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में बहरोड़ का छात्र गंभीर घायल, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

राहुल यादव: फोटो पत्रिका नेटवर्क
बहरोड़(अलवर)। कोटपूतली- बहरोड़ जिले के नांगल खोड़िया गांव का छात्र राहुल यादव कजाकिस्तान में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में आइसीयू में भर्ती है।
राहुल यादव साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है। परिजनों के अनुसार, इसी साल मार्च महीने में उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों में राहुल डॉक्टर बनकर वतन लौटेगा और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, लेकिन इस भीषण हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया है। 6 जनवरी को राहुल अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहा था।
इसी दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार दो साथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल और अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही राहुल के परिजन और रिश्तेदार तुरंत फ्लाइट से कजाकिस्तान पहुंच गए हैं।
वे लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और अस्पताल के संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है। राहुल को उच्च स्तरीय और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि आवश्यक हो, तो उसे एयर एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए भारत लाने की व्यवस्था की जाए।
