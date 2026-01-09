कजाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में बहरोड़ का छात्र गंभीर घायल, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

राहुल यादव साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है। परिजनों के अनुसार, इसी साल मार्च महीने में उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों में राहुल डॉक्टर बनकर वतन लौटेगा और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, लेकिन इस भीषण हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया है। 6 जनवरी को राहुल अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहा था।