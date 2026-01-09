9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैठक में भाग लेने के लिए एक पार्षद भैंस लेकर पहुंच गए।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 09, 2026

भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैठक में भाग लेने के लिए एक पार्षद भैंस लेकर पहुंच गए। बैठक में पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस के साथ पहुंचे। पार्षदों का आरोप था कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी और मंत्री बैठक को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई बार सूचना देने के बावजूद मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी बैठकों में नहीं पहुंच रहे, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

भैंस को लेकर सड़क पर आए

हालांकि बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के कारण जिला परिषद की साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित होते ही पार्षद संदीप फौलादपुरिया सहित कुछ अन्य पार्षद भैंस को लेकर सड़क पर आ गए और विरोध जताया। कुछ समय के लिए भैंस सड़क के बीच खड़ी रही, जिससे हल्की अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पार्षदों को सड़क जाम नहीं करने की समझाइश दी।


इस दौरान पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग की लगातार अनदेखी हो रही है और प्रशासन केवल आश्वासन तक सीमित है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यही पार्षद एक बैठक में हाथ में कटोरा लेकर विरोध जता चुके हैं। शुक्रवार को कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार बैठक स्थगित कर दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, पिकअप चालक गंभीर घायल

अलवर

Rajasthan Weather : ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

अलवर

Alwar: ‘2 लाख में पूरा मामला सेट…’, नगर-निगम होमगार्ड ने कबाड़ी की दुकान वाले से मांगी रिश्वत, ACB ने लिया ये एक्शन

Alwar-Bribe-Case
अलवर

Rajasthan Rain: सुबह-सुबह अलवर में हुई मावठ, 19 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, जानें कहां बढ़ाई स्कूलों में छुट्टियां

rain in alwar
अलवर

Alwar Suicide News: दहेज में नहीं दी सोने की अंगूठी, तानों से तंग आकर 6 महीने की गर्भवती ने लगाया फंदा

Alwar Suicide News
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.