जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैठक में भाग लेने के लिए एक पार्षद भैंस लेकर पहुंच गए। बैठक में पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस के साथ पहुंचे। पार्षदों का आरोप था कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी और मंत्री बैठक को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई बार सूचना देने के बावजूद मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी बैठकों में नहीं पहुंच रहे, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।