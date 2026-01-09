जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

भैंस लेकर पहुंचे पार्षद
अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैठक में भाग लेने के लिए एक पार्षद भैंस लेकर पहुंच गए। बैठक में पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस के साथ पहुंचे। पार्षदों का आरोप था कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी और मंत्री बैठक को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई बार सूचना देने के बावजूद मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी बैठकों में नहीं पहुंच रहे, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
हालांकि बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के कारण जिला परिषद की साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित होते ही पार्षद संदीप फौलादपुरिया सहित कुछ अन्य पार्षद भैंस को लेकर सड़क पर आ गए और विरोध जताया। कुछ समय के लिए भैंस सड़क के बीच खड़ी रही, जिससे हल्की अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पार्षदों को सड़क जाम नहीं करने की समझाइश दी।
इस दौरान पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग की लगातार अनदेखी हो रही है और प्रशासन केवल आश्वासन तक सीमित है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यही पार्षद एक बैठक में हाथ में कटोरा लेकर विरोध जता चुके हैं। शुक्रवार को कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार बैठक स्थगित कर दी गई।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग