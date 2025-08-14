Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Emergency Services: अब पुलिस, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक क्लिक पर, इस एप पर सभी सुविधाएं

Cyber Crime Helpline: राजकॉप सिटीजन एप से मिलेगी बच्चों और महिलाओं को त्वरित मदद। साइबर क्राइम और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी अब मोबाइल पर। संकट में बनेगा जीवनरक्षक: राजस्थान पुलिस की नई पहल।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

राज कॉप सिटीजन एप से मिलेगी बच्चों और महिलाओं को त्वरित मदद
राज कॉप सिटीजन एप से मिलेगी बच्चों और महिलाओं को त्वरित मदद

RajCop App: जयपुर। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज कॉप सिटीजन एप में नया हैल्पलाइन फीचर जोड़ा है, जिससे अब आवश्यक हेल्पलाइन नंबर सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इस ऐप के माध्यम से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन और अन्य जरूरी सेवाओं के नंबर एक क्लिक पर मिल सकेंगे। इस फीचर में नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाओं को जोड़ा गया है। आपात कालीन सेवाओं के तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं तक त्वरित पहुंच मिलेगी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन का विकल्प ऑनलाइन अपराध या साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, जो डिजिटल युग में बेहद जरूरी है।

चाइल्ड हेल्पलाइन भी शामिल

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन शामिल की गई है, जहां बच्चों से जुड़े शोषण, गुमशुदगी या अन्य आपात स्थितियों में तुरंत मदद ली जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प लाइन उपलब्ध है, जो किसी भी खतरे या उत्पीड़न की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करेगी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी राजस्थान पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत दूरभाष मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवा जोड़ी गई है। यह नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श और काउंसलिंग की सुविधा देती है।

समस्याओं का भी हो रहा समाधान

राजस्थान पुलिस ने बताया कि इस ऐप के जरिए लोग न सिर्फ आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान भी आसानी से पा सकते हैं। “राज काॅप सिटीजन एप” गूगल प्ले स्टोर और अन्य ऐप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

संकट की घड़ी में हेल्पलाइन नंबर किसी की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐप को अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग करें।

Published on:

14 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Emergency Services: अब पुलिस, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक क्लिक पर, इस एप पर सभी सुविधाएं

