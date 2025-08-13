Revenue Growth: खान विभाग की आक्रामक रणनीति से राजस्व संग्रह में जबरदस्त इजाफा, बकाया वसूली पर विशेष फोकस

Mining Department: जयपुर। राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने राजस्व संग्रह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है। प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने खनिज भवन में निदेशक माइंस दीपक तंवर और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में रुटिन राजस्व वसूली के साथ-साथ पुराने बकाए, जुर्माना राशि और अन्य संभावित स्रोतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विभाग का लक्ष्य खनन क्षेत्र को निवेश, रोजगार और राजस्व का मजबूत आधार बनाना है।