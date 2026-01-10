IMD Alert: राजस्थान में अगले 2-3 दिन कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट, 100 मीटर तक रह सकती है विजिबिलिटी

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)
Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग ने 10 जनवरी से आगामी 2-3 दिन राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं-कहीं विजिबिलिटी 100 मीटर तक भी दर्ज हो सकती है।
इसके साथ ही 11 और 12 जनवरी को उत्तरी हवा के असर से शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार से अगले सात दिन मौसम शुष्क रहने का भी पूर्वानुमान जारी किया है।
नौ जनवरी को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 4.6 दर्ज किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में वाहनों पर ओस और बर्फ जमी नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया और लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आए। गलन वाली सर्दी ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिला।
जैसलमेर के साथ ही सिरोही का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ का 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम अधिकतम तापमान संगरिया का 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं, इससे पहले शुक्रवार 9 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 4.2 एमएम बारिश पिलानी में दर्ज की गई। कई स्थानों पर घना और अति घना कोहरा छाया रहा। कई जगह विजिबिलिटी 100 मीटर तक दर्ज की गई।
राजस्थान में कई इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन भी रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-6 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। अलवर जिले में बर्फीली हवा के कारण ठंड का काफी ज्यादा असर बना हुआ है। अलवर जिले के सोडावास और आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई है।
तिजारा क्षेत्र में मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई और बीती रात हल्की बूंदाबांदी हुई। जिले के कुछ अन्य हिस्सों में भी शुक्रवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, मावठ की इस बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों में कुछ राहत देखी जा रही है।
