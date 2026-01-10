IMD Alert: राजस्थान में अगले 2-3 दिन कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट, 100 मीटर तक रह सकती है विजिबिलिटी

नौ जनवरी को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 4.6 दर्ज किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में वाहनों पर ओस और बर्फ जमी नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया और लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आए। गलन वाली सर्दी ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिला।