Rajasthan Weather Update: गलन और कोहरे से कांपा राजस्थान, 1 सप्ताह और सताएगी सर्दी, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस 1°C

Rajasthan Weather Update (Patrika Photo)
Rajasthan Weather Update: जयपुर: प्रदेश में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गलन और कोहरे से लोग कांप रहे हैं। जनवरी में सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस 1 (-1) डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पारा माइनस में जाने से गलन वाली सर्दी का असर तेज हो गया है।
माउंट आबू में गत पांच दिन से न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री पर था, जो बुधवार को एक डिग्री लुढ़क कर माइनस में पहुंच गया। पारा माइनस में पहुंचने से खुले मैदानों, बाग-बगीचों में खिले फूलों, सोलर प्लेटों, रात को खुले में खड़े वाहनों की छतों, पेड़-पौधों के पत्तों और घास पर बर्फ की परत जम गई।
इधर, पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान पिलानी, झुंझुनूं में 11.8 डिग्री (सामान्य से 8.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 12 से 25 डिग्री के मध्य दर्ज किए गए हैं।
वर्ष 2018 में 15 दिसंबर को (-1), 2019 में 27 को (-1) व 2020 में 14 दिसंबर को (-0.4), 2021 में 18 दिसंबर को (-3), 2022 में 26 दिसंबर को (-1), 2023 में 6 दिसंबर को (-1) और 2024 में 9 फरवरी को (-2), 2025 में एक जनवरी को (-0.8) और 2026 में 7 जनवरी को (-1) डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
प्रदेश के जिलों में सात डिग्री तक रात का पारा गिरा है। डूंगरपुर में रात का पारा 10.6 डिग्री तक दर्ज किया गया। यहां बीते 24 घंटे में रात के पारे में सात डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा सीकर में 4.5, सिरोही में 4.7 और लूणकरणसर में 4.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और आगामी 2-3 दिन राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय घना, अतिघना कोहरा व शीतदिन दर्ज होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं अति शीतदिन आगामी 48 घंटे दर्ज होने की संभावना है। आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने और राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में घना से अतिघना कोहरा दर्ज होगा।
