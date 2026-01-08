Rajasthan Weather Update: गलन और कोहरे से कांपा राजस्थान, 1 सप्ताह और सताएगी सर्दी, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस 1°C

राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और आगामी 2-3 दिन राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय घना, अतिघना कोहरा व शीतदिन दर्ज होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं अति शीतदिन आगामी 48 घंटे दर्ज होने की संभावना है। आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने और राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में घना से अतिघना कोहरा दर्ज होगा।