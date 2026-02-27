27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर में दुल्हन की सौदेबाजी: मानसरोवर इलाके में पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, सरगना के सुराग पर घेराबंदी कर पकड़ा

शादी के नाम पर दुल्हन की सौदेबाजी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के वांछित आरोपी को सीआईडी क्राइम ब्रांच ने मानसरोवर से पकड़ा है। मूलत: टोंक जिले के उनियारा निवासी महावीर सुथार को गिरफ्तार किया गया है।

जयपुर

Arvind Rao

Feb 27, 2026

जयपुर में दुल्हन के नाम पर ठगी करने वाला इनामी बदमाश दबोचा (फोटो-एआई)

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शादी के नाम पर निर्दोष लोगों को ठगने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में घेराबंदी कर 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश महावीर सुथार को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि यह आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। सीआईडी की पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रयी ने बताया कि हाल ही में पकड़े गए गिरोह के सरगना भंवरलाल शर्मा से पूछताछ में महावीर सुथार का नाम सामने आया था।

सूचना मिली थी कि आरोपी मानसरोवर के भारतमाता सर्कल के पास मौजूद है। इसके बाद एसआई शैलेंद्र शर्मा और एएसआई शंकरदयाल शर्मा की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। मूल रूप से टोंक के उनियारा निवासी महावीर पर बालोतरा पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

दुल्हन के नाम पर 'सौदा' और ठगी का खेल

यह गिरोह राजस्थान सहित अन्य राज्यों में उन परिवारों को निशाना बनाता था जो शादी के लिए दुल्हन की तलाश में होते थे। गिरोह के सदस्य 'दुल्हन' दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की सौदेबाजी करते और रकम हड़पने के बाद गायब हो जाते थे।
पकड़े गए आरोपी महावीर को अब बालोतरा की गिड़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे गिरोह के अन्य नेटवर्क और ठगी के शिकार हुए लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

