जयपुर में दुल्हन की सौदेबाजी: मानसरोवर इलाके में पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, सरगना के सुराग पर घेराबंदी कर पकड़ा

यह गिरोह राजस्थान सहित अन्य राज्यों में उन परिवारों को निशाना बनाता था जो शादी के लिए दुल्हन की तलाश में होते थे। गिरोह के सदस्य 'दुल्हन' दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की सौदेबाजी करते और रकम हड़पने के बाद गायब हो जाते थे।

पकड़े गए आरोपी महावीर को अब बालोतरा की गिड़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे गिरोह के अन्य नेटवर्क और ठगी के शिकार हुए लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी।