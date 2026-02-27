27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer Crude Oil Leak: राजस्थान में क्रूड ऑयल मिलने की क्या है सच्चाई? 4 दिन से बह रहा कच्चा तेल, यह रिसाव है या कोई बड़ा संकेत

बाड़मेर के काऊ का खेड़ा गांव में ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड-8 से जुड़ी लाइन में लीकेज से खेत में कच्चा तेल भर गया। संचालन कर रही केयर्न वेदांता ने रिसाव नियंत्रित कर वैक्यूम पंप से तेल निकासी शुरू की।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Feb 27, 2026

Barmer Crude Oil

Barmer Crude Oil (Patrika Photo)

Barmer Crude Oil: बाड़मेर जिले के काऊ का खेड़ा गांव पिछले चार दिन से चर्चा में है। वजह है, यहां एक खेत से लगातार कूड ऑयल (कच्चा तेल) निकलना।

दरअसल, खेत के समीप ऐश्वर्या ऑयल फील्ड में वेलपैड-8 है, जिसकी लाइन में लीकेज की वजह से खेत में कुड ऑयल भर गया है। इस वेलपैड का संचालन केयर्न वेदांता कर रही है। कंपनी की टेक्निकल एवं ऑपरेशनल टीमें इस रिसाव के कारणों की जांच कर रही है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार रिसाव को नियंत्रित कर लिया है।

आशंका है कि पाइपलाइन में लीकेज या किसी तकनीकी खामी के कारण रिसाव हुआ। वैक्यूम पंप की सहायता से कूड को टैंकरों में भरवाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पाइपलाइन या वेलपैड से सीधे रिसाव के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं।

हालांकि, भूमिगत लाइन में तकनीकी खामी की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में सभी आवश्यक नियंत्रण एवं रोकथाम उपाय लागू कर दिए गए है। इधर, खेत मालिक हरजीराम का कहना है कि उसकी जमीन खराब हो गई।

कंपनी का कहना है कि प्रभावी पर्यावरणीय मानकों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे का आकलन और प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। इसकी सूचना संबंधित प्राधिकरणों एवं प्रशासन को दे दी गई है।

तेल चोरी भी वर्षों पुरानी समस्या है

जानकारों के अनुसार, लीकेज के अलावा राजस्थान में तेल चोरी की घटनाएं भी वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सामने आती रही हैं। इसके बारे में तेल कंपनियां, अधिकारी और सरकार भी जानती हैं। लेकिन सभी मौन हैं। इस प्रकार की चोरी संगठित गिरोह अंजाम देते हैं, जो तकनीकी जानकारी और स्थानीय नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

रिसाव या बड़ा संकेत?

काऊ का खेड़ा गांव में पिछले चार दिनों से जमीन से 'काला सोना' उबल रहा है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड-8 के पास एक किसान के खेत में भारी मात्रा में कच्चा तेल जमा हो गया है। ग्रामीण इसे कोई 'बड़ा संकेत' मान रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह केयर्न वेदांता की भूमिगत पाइपलाइन में हुआ एक गंभीर रिसाव है।

4 दिन बीत जाने के बाद भी रिसाव पूरी तरह नहीं रुक पाया है, जिससे किसान हरजीराम की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है। कंपनी की टीमें वैक्यूम पंप से तेल निकालने में जुटी हैं। इस घटना ने क्षेत्र में सक्रिय तेल चोरी गिरोहों और पुरानी पाइपलाइनों के रखरखाव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Vayu Shakti 2026: भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भरेंगी प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान
जैसलमेर
Vayu Shakti 2026 pokhran President Droupadi Murmu to Fly in Prachand Helicopter During IAF Power Display Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 08:40 am

Published on:

27 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Crude Oil Leak: राजस्थान में क्रूड ऑयल मिलने की क्या है सच्चाई? 4 दिन से बह रहा कच्चा तेल, यह रिसाव है या कोई बड़ा संकेत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस बार मनाएं हानिकारक धुआं रहित होली, राख से मिलेगी जैविक खाद

समाचार

Rajasthan: किसान के खेत में क्रूड ऑयल निकलने का मामला विधानसभा तक पहुंचा, MLA प्रियंका चौधरी ने की बड़ी मांग

Barmer crude oil
बाड़मेर

Panch Gaurav : बाड़मेर की पहचान बनेगा ईसबगोल, इसकी खेती से संवरेगी किसानों की तकदीर

Rajasthan Panch Gaurav Isabgol will become identity of Barmer Farming will improve fortunes of farmers
बाड़मेर

राजस्थान में मिला क्रूड ऑयल, 50 टैंकर भरे फिर भी नहीं थमा सैलाब, किसान की 1 बीघा जमीन बर्बाद

Barmer Oil Leak
बाड़मेर

राजस्थान के इस शहर में खेत में बन गया क्रूड ऑयल का तालाब, दौड़े इंजीनियर, 50 से ज्यादा टैंकर भरे…

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.