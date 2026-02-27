Barmer Crude Oil Leak: राजस्थान में क्रूड ऑयल मिलने की क्या है सच्चाई? 4 दिन से बह रहा कच्चा तेल, यह रिसाव है या कोई बड़ा संकेत

काऊ का खेड़ा गांव में पिछले चार दिनों से जमीन से 'काला सोना' उबल रहा है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड-8 के पास एक किसान के खेत में भारी मात्रा में कच्चा तेल जमा हो गया है। ग्रामीण इसे कोई 'बड़ा संकेत' मान रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह केयर्न वेदांता की भूमिगत पाइपलाइन में हुआ एक गंभीर रिसाव है।