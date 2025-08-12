Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम 29 अगस्त को होगा घोषित

Rajasthan Jail Warder Exam: जयपुर। जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम इस माह आने वाला है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा।
पिछले दिनों सरकार ने जेल प्रहरी के पदों में वृद्धि भी कर दी थी। पहले 803 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अब सरकार ने 165 पद बढाए हैं। अब यह भर्ती 968 पदों पर आयोजित की जाएगी।
- इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
- परीक्षा में 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया यानी 74.33 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।
-भर्ती का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जा रहा है।
-बोर्ड की ओर से यह परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को प्रदेशभर के 38 जिलों में आयोजित की गई थी।
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी।