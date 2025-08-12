12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम 29 अगस्त को होगा घोषित

Jail Prahari Recruitment: इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा में 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया यानी 74.33 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 12, 2025

फोटो सोर्स-कर्मचारी चयन बोर्ड
Photo Source – Staff Selection Board

Rajasthan Jail Warder Exam: जयपुर। जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम इस माह आने वाला है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा।

पिछले दिनों हुई पदों में बढ़ोतरी

पिछले दिनों सरकार ने जेल प्रहरी के पदों में वृद्धि भी कर दी थी। पहले 803 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अब सरकार ने 165 पद बढाए हैं। अब यह भर्ती 968 पदों पर आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Govt Job: जेल प्रहरी भर्ती, सरकार ने दी खुशखबरी, 165 पदों में हुई बढ़ोत्तरी
जयपुर
image

एक नजर में जानें पूरी भर्ती प्रक्रिया

- इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।

- परीक्षा में 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया यानी 74.33 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

-भर्ती का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जा रहा है।

-बोर्ड की ओर से यह परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को प्रदेशभर के 38 जिलों में आयोजित की गई थी।

पटवारी भर्ती के एडमिट कार्ड 13 अगस्त को होंगे जारी

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Govt Job: इंतजार खत्म, चार साल बाद होगी एसआइ भर्ती, आवेदन 10 अगस्त से शुरू
जयपुर
Rajasthan Govt Jobs

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 09:59 am

Published on:

12 Aug 2025 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम 29 अगस्त को होगा घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.