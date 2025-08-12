Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम 29 अगस्त को होगा घोषित

Rajasthan Jail Warder Exam: जयपुर। जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम इस माह आने वाला है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा।