थड़ी-डेयरी बूथ पर बेचते मिले तम्बाकू-गुटखा, जुर्माना ठोंका

इधर, वसूले 1.58 लाख रुपए

नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की। चार जोन में कार्रवाई के दौरान 1.58 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया।

अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार-द्वितीय ने बताया कि निगम अधिकारियों और प्रवर्तन दलों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया। आयुक्त गौरव सैनी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।