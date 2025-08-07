Govt Job: इंतजार खत्म, चार साल बाद होगी एसआइ भर्ती, आवेदन 10 अगस्त से शुरू

SI Recruitment 2025: जयपुर। राज्य में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआइ) की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी। आयोग अगले वर्ष 5 अप्रेल को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे।