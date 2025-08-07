Govt Job: इंतजार खत्म, चार साल बाद होगी एसआइ भर्ती, आवेदन 10 अगस्त से शुरू

SI Recruitment 2025: जयपुर। राज्य में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआइ) की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी। आयोग अगले वर्ष 5 अप्रेल को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे।
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। इसके अलावा यह परीक्षा अब एक ही पारी में ही आयोजित की जाएगी।
कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचित किया है कि अब वीडीओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवम्बर 2025 में किया जाएगा। पहले इस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को दो पारियों में किया जाना था। लेकिन अब यह परीक्षा दो नवम्बर को एक पारी में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में करीब पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 3 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक फॉर्म भरने और दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करने के लिए कहा है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम है। विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।