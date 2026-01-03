Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक मिर्ची महंगी तो मटर बिकी सस्ती, आलू भी सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सीजन की स​ब्जियों के भाव नरम नजर आए। आज थोक मंडी में केवल बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी और टमाटर के भाव ही ऊपर रहे। इनके अलावा हरी मिर्ची, फूल गोभी, बैंगन, कद्दू, लॉकी, गाजर, मूली व अन्य स​ब्जियों के भाव नरम रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 2 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज भी सस्ती बिकी। आज प्याज 10 से 20 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम भी ​स्थिर रहे। आज लहसुन 50 से 130 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।