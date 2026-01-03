Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मावठ के बाद बढ़ी सर्दी, नए साल में पहली बार जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा; आज 13 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में शुक्रवार को 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह कोहरा छाने के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान जैसलमेर का 7.7, बीकानेर का 7.8, अजमेर का 9.9, जयपुर का 11.8, बाड़मेर का 9.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार बारिश के बाद प्रदेश में रात के तापमान में सामान्य से सात डिग्री तक गिरावट हुई है।