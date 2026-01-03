3 जनवरी 2026,

शनिवार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मावठ के बाद बढ़ी सर्दी, नए साल में पहली बार जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा; आज 13 जिलों में येलो अलर्ट

IMD Weather Update Today: मावठ के बाद अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

rajasthan-weather-update

राजस्थान में घना कोहरा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। मावठ के बाद अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। वहीं, मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में शुक्रवार को 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह कोहरा छाने के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान जैसलमेर का 7.7, बीकानेर का 7.8, अजमेर का 9.9, जयपुर का 11.8, बाड़मेर का 9.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार बारिश के बाद प्रदेश में रात के तापमान में सामान्य से सात डिग्री तक गिरावट हुई है।

माउंट आबू रहा सबसे ज्यादा ठंडा

उधर माउंट आबू में शुक्रवार को सर्वाधिक ठंडा दिन रहा। मावठ के बाद न्यूनतम पारे में अचानक सात डिग्री की गिरावट आने से तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जिससे खुले मैदानों, वाहनों की छतों, सोलर प्लेटों, पेड़-पौधों के पत्तों, खेतों और खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई।

कंपकंपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह दिन चढ़ने तक पर्यटक व शहरवासी होटलों व घरों में ही दुबके रहे। ठंड से बचने के लिए लोग भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे और जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। अधिकतम तापमान भी एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने से 25 डिग्री सेल्सियस पर रहा।

आज 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, डीडवाना-कुचामन और श्रीगंगानगर में आज कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम केन्द्र ने आगामी दो दिनों में तीन डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना जताई है।

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस बार क्यों नहीं पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी, जान लीजिए इसके बड़े कारण
rajasthan weather update news

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

03 Jan 2026 09:58 am

03 Jan 2026 09:55 am

