Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, जयपुर में दिखा घने कोहरे का असर, इस जिले में स्कूलों में अवकाश घोषित

कड़ाके की ठंड का आलम यह रहा कि सीकर और झुंझुनूं में खुले मैदानों, वाहनों की छतों और पेड़-पौधों की पत्तियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। इस भीषण सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 5 जनवरी को जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों (कक्षा 1 से 12 तक) और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।