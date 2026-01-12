स्मृति शेष: भारत को पर्यावरणीय विवेक देने वाले वैज्ञानिक थे माधव गाडगिल

सार्वजनिक नीति में उनका योगदान भी उतना ही महत्त्वपूर्ण रहा। जैव विविधता अधिनियम और WGEEP रिपोर्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्थानीय समुदायों को जैविक संसाधनों के प्रबंधन और लाभ का अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया जैव विविधता अधिनियम आज भी कमजोर क्रियान्वयन के कारण सीमित प्रभाव ही डाल पा रहा है। वहीं, WGEEP रिपोर्ट—जो पूरे वेस्टर्न घाट्स को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और एक नए राष्ट्रीय प्राधिकरण पर आधारित शासन संरचना की सिफारिश करती थी—को ‘अव्यवहारिक’ कहकर किनारे कर दिया गया। वेस्टर्न घाट्स रिपोर्ट पर मेरी मुख्य आलोचना उसकी कमांड-एंड-कंट्रोल शैली की शासन व्यवस्था को लेकर थी, जिसमें आर्थिक और बाजार-आधारित उपकरणों की कमी थी। पर्यावरण प्रबंधन में बाजार तंत्र पर अविश्वास डॉ. गाडगिल के दृष्टिकोण का हिस्सा था, और इसलिए उनके प्रस्तावों में ये तत्व अनुपस्थित रहे। साथ ही, समुदाय-आधारित प्रबंधन पर उनका भरोसा आज एक ऐसे यथार्थ से टकराता है, जहां समुदाय स्वयं अधिक औद्योगिक और उपभोगवादी होते जा रहे हैं। फिर भी, ये तनाव उसी व्यापक और आवश्यक बहस का हिस्सा हैं, जिसका सामना करने के लिए डॉ. गाडगिल ने भारत को विवश किया।