जयपुर में फिर ‘हिट एंड रन’ केस; बेकाबू कार ने सड़क पर मचाया कोहराम, 3 लोगों को उड़ाया

पुलिस के अनुसार हादसा रात करीब 12.40 बजे हुआ। तीनों मजदूर एक मैरिज गार्डन में कैटरिंग का काम खत्म कर अपनी-अपनी साइकिल से जालूपुरा लौट रहे थे। जैसे ही वे क्रास मॉल के पास पहुंचे, अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों मजदूर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद चालक कार रोकने की बजाय उसे दौड़ाता हुआ मौके से फरार हो गया।