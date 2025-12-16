SIR List 2025: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर घबराएं नहीं, जानें जोड़ने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

SIR List 2025 West Bengal: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR 2026) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम सूची नहीं है और नाम हटने वाले वैध मतदाताओं को दावा दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा।