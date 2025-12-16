16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

SIR List 2025: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर घबराएं नहीं, जानें जोड़ने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

चुनाव आयोग ने प्रभावित मतदाताओं को राहत देते हुए दावा और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी है। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक (लगभग एक महीना) आप अपना दावा दर्ज कर सकते हैं।

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 16, 2025

Deletion of Name from Voter List

वोटर लिस्ट (फाइल फोटो)

SIR List 2025 West Bengal: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR 2026) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम सूची नहीं है और नाम हटने वाले वैध मतदाताओं को दावा दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा।

नाम क्यों हटाए गए?

  • मतदाता मृत पाए गए।
  • स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके।
  • लंबे समय से पते पर अनुपस्थित या लापता।
  • डुप्लीकेट (एक से ज्यादा जगह नाम दर्ज) पाए गए।

ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाए गए हैं, ताकि कोई अयोग्य नाम न रहे और हर पात्र नागरिक शामिल हो।

नाम कटने पर क्या करें?

चुनाव आयोग ने प्रभावित मतदाताओं को राहत देते हुए दावा और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी है। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक (लगभग एक महीना) आप अपना दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सुनवाई और सत्यापन 16 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी।

ऑनलाइन दावा कैसे दर्ज करें (स्टेप-बाय-स्टेप):

  • नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
  • 'Register Complaint' या 'Share Suggestion' पर क्लिक करें।
  • यदि अकाउंट नहीं है तो नया रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
  • Form 6 भरें (नया नाम जोड़ने या गलती सुधारने के लिए)।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: पहचान पत्र (आधार, पैन आदि), पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो।
  • सबमिट करें। जांच के बाद नाम जुड़ सकता है।

ऑफलाइन विकल्प

— हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और पूरी जानकारी लें।
— अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें।
— BLO को Form 6, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज जमा करें।
— BLO सत्यापन कर चुनाव आयोग को भेजेगा।

महत्वपूर्ण सलाह

ड्राफ्ट लिस्ट और हटाए गए नामों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceowestbengal.nic.in पर उपलब्ध है। अपना नाम चेक करें और यदि गलती से कटा है तो तुरंत दावा दर्ज करें। नए मतदाता (18 साल पूरे करने वाले) भी Form 6 से आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वैध दस्तावेजों के साथ दावा करने पर नाम बहाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची और मजबूत बनेगी।

