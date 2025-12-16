16 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

EC ने बंगाल में 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे, 24 लाख मृतकों के नाम भी हटाए

पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) को लगातार बवाल जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए हैं। अगर किसी का नाम गलती से कट गया हो तो वह अब आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

कोलकाता

Swatantra Mishra

Dec 16, 2025

SIR Voter List West Bengal

EC 58 Lakh Names Deleted in West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर लगातार बवाल जारी है। राज्य की मुखिया ममता बनर्जी एसआईआर (SIR) में नाम काटे जाने को लेकर तीखी टिप्पणी भी करती रही हैं। इन सबके बीच एसआईआर के बाद राज्य की मसौदा मतदाता सूची से कुल 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं।

19 लाख स्थांतरित तो 12 लाख लापता भी हुए बाहर

मतदाता सूची से हटाए गए नामों में से 24 लाख नाम मृतकों के थे। वहीं 19 लाख मतदाता ऐसे थे, जो किसी दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। हटाए गए नामों में से 12 लाख "लापता" और 1.3 लाख "दोहरा" के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

SIR का पहला चरण पूरा, नाम कटा तो दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

मसौदा सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण समाप्त हो गया है। जिन उम्मीदवारों के नाम मसौदा सूची से गलत तरीके से हटा दिए गए हैं, वे अब आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं।

अंतिम सूची फरवरी 2026 में की जाएगी जारी

इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अंतिम सूची अगले वर्ष फरवरी में प्रकाशित की जाएगी। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। बंगाल में अंतिम बार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2002 में किया गया था।

SIR को लेकर ममता बनर्जी रही हैं आक्रामक

ममता बनर्जी चुनाव आयोग, एसआईआर को लगातार हमलावर रही हैं। उन्होंने हाल ही में कृष्णानगर में आयोजि एक रैली (Mamata Banerjee) में बहुत तीखा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, "चुनाव आ रहा है। माताओं और बहनों को डराया और धमकाया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप 'एसआईआर' के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा। इसके साथ महिलाओं को ललकारते हुए कहा ​था कि माताओं और बहनों, अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना? खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले हथियार। अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी ना? उन्होंने पुरुषों से भी यह अपील की थी कि महिलाएं लड़ेंगी और आप उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। अब सवाल है कि क्या 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर ममता बनर्जी सरकार चुप रहेंगी?

