EC ने बंगाल में 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे, 24 लाख मृतकों के नाम भी हटाए

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा। इसके साथ महिलाओं को ललकारते हुए कहा ​था कि माताओं और बहनों, अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना? खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले हथियार। अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी ना? उन्होंने पुरुषों से भी यह अपील की थी कि महिलाएं लड़ेंगी और आप उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। अब सवाल है कि क्या 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर ममता बनर्जी सरकार चुप रहेंगी?