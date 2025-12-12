‘मैं देखना चाहती हूं कौन ताकतवर है? BJP या…’, CM ममता के बयान पर बवाल! भाजपा ने भी दिया सीधा जवाब

ममता ने कहा- चुनाव के दौरान, भाजपा महिलाओं को डराने के लिए सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर आपके (महिला) नाम हटा दिए जाएं तो क्या आपमें लड़ने की ताकत है? महिलाओं को एसआईआर पर लड़ाई लीड करनी चाहिए और पुरुषों को पीछे से लड़ना चाहिए।