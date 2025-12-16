16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर

Kota News: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे मध्यप्रदेश के परिवार की कार पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 16, 2025

Kota Accident

घायलों को अस्पताल ले जाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Car Returning From Khatushyamji Overturned: दिल्ली–मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर सुल्तानपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। कराडिया के पास रेस्ट एरिया के नजदीक एक कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए।

खाटूश्यामजी दर्शन करके लौट रहा था MP का परिवार

सभी घायल मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के गोकुलपुर निवासी हैं। परिवार खाटूश्यामजी के दर्शन करके लौट रहा था। हादसे के समय चालक को नींद की झपकी आई जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही एक्सप्रेस-वे पर तैनात एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई। वहीं राधेश्याम (50), मंजू चाकोले (40) और प्रीता (45) को गंभीर स्थिति में कोटा रेफर कर दिया। हादसे के कारण कुछ समय तक एक्सप्रेस-वे पर यातायात भी प्रभावित रहा।

आ गई थी नींद की झपकी

पुलिस ने बताया कि हादसा चालक की नींद में झपकी लेने के कारण हुआ। दुर्घटना की पूरी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यात्रियों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, 15 लाख में दी महिला डॉक्टर की सुपारी, इस वजह से बच गई जान
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 85 करोड़ की भूमि पर चला KDA का पीला पंजा, 214 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण

KDA
कोटा

Kota: चाकूबाजी में घायल शराबी युवक पहुंचा थाने, पुलिस को किया गुमराह, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Knife attack, knife attack in Kota, knife attack in Rajasthan, Kota crime news
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व लहसुन तेज, चना मंदा

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज, चना मंदा

कोटा

Kota News: ज्वैलरी शोरूम में व्यापारी को अचानक आया हार्ट अटैक, सीपीआर देते ही उठकर खड़ा हो गया, देखें वीडियो

Kota CPR cctv
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.