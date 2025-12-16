Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर

घायलों को अस्पताल ले जाते हुए (फोटो: पत्रिका)
Car Returning From Khatushyamji Overturned: दिल्ली–मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर सुल्तानपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। कराडिया के पास रेस्ट एरिया के नजदीक एक कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए।
सभी घायल मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के गोकुलपुर निवासी हैं। परिवार खाटूश्यामजी के दर्शन करके लौट रहा था। हादसे के समय चालक को नींद की झपकी आई जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही एक्सप्रेस-वे पर तैनात एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई। वहीं राधेश्याम (50), मंजू चाकोले (40) और प्रीता (45) को गंभीर स्थिति में कोटा रेफर कर दिया। हादसे के कारण कुछ समय तक एक्सप्रेस-वे पर यातायात भी प्रभावित रहा।
पुलिस ने बताया कि हादसा चालक की नींद में झपकी लेने के कारण हुआ। दुर्घटना की पूरी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यात्रियों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।
