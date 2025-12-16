Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर

सभी घायल मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के गोकुलपुर निवासी हैं। परिवार खाटूश्यामजी के दर्शन करके लौट रहा था। हादसे के समय चालक को नींद की झपकी आई जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही एक्सप्रेस-वे पर तैनात एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया।