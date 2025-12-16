Rajasthan: 85 करोड़ की भूमि पर चला KDA का पीला पंजा, 214 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
KDA Action: कोटा विकास प्राधिकरण और पुलिस की ओर से सोमवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शंभूपुरा में एयरपोर्ट और आवासीय योजना के निकट अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान शंभूपुरा क्षेत्र में करीब 214 बीघा सरकारी भूमि पर चारदीवारी कर किए गए अतिक्रमण ध्वस्त किए गए।
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि केडीए की आयुक्त ममता तिवारी के निर्देश पर केडीए अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक दस्ता और भारी पुलिस जाप्ता, जेसीबी, डंपर सुबह 11 बजे मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 214 बीघा भूमि पर बनाई गई पत्थरकोट और चारदीवारियों को 5 जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाना शुरू किया।
करीब चार घंटे चली कार्रवाई में सभी पत्थरकोट व चारदीवारी हटा दी गई। इसके साथ ही अतिक्रमियों को सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि पर केडीए की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए। शंभूपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से करीब 3 किमी दूर 34.2 हैक्टेयर (214 बीघा) जमीन पर अतिक्रमियों ने वर्षों से कब्जा किया हुआ था। अतिक्रमियों ने जमीन की पत्थर कोट और चारदीवारी बना रखी थी।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार हिम्मत सिंह, कानूनगो मुरलीधर पारेता, हरीश गुप्ता, भवानी शंकर कारपेंटर, हरीश चंद प्रजापति, विवेक पाल सिंह समेत अतिक्रमण निरोधक दस्ते के सत्यनारायण मीणा, पांचों थानों का पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग