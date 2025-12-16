Rajasthan: 85 करोड़ की भूमि पर चला KDA का पीला पंजा, 214 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण

करीब चार घंटे चली कार्रवाई में सभी पत्थरकोट व चारदीवारी हटा दी गई। इसके साथ ही अतिक्रमियों को सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि पर केडीए की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए। शंभूपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से करीब 3 किमी दूर 34.2 हैक्टेयर (214 बीघा) जमीन पर अतिक्रमियों ने वर्षों से कब्जा किया हुआ था। अतिक्रमियों ने जमीन की पत्थर कोट और चारदीवारी बना रखी थी।