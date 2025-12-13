Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व लहसुन तेज, चना मंदा

File Photo: Patrika
भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 170000 कट्टे की रही। सोयाबीन 25, धान 50 रुपए तेज रहा। चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 10000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 10500 रहा। लहसुन 500 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के भाव मामूली अंतर रहा।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2451 से 2551, धान सुगन्धा 2400 से 2801, धान (1509) 2500 से 3151, धान (1847) 2400 से 3001, धान (1718-1885) 2600 से 3401, धान (पूसा-1)2400 से 3350, धान (1401) 3100 से 3421, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4601, सरसों 6000 से 6500, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9000, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4500 से 4900, चना मौसमी 4800 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2225, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2580, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2770, कोटा स्वास्तिक 2380, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 2400 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4140 से 4170 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 4000 रुपए की गिरावट के साथ 185000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 900 रुपए गिरावट 132100 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 132770 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 132200
गोल्ड (22 k) :122407
गोल्ड (20 k) : 114957
गोल्ड (18 k) : 105760
गोल्ड (14 k) : 93099
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग