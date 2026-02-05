Weather Forecast: राजस्थान में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी, जानें अगले सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

अगले एक-दो हफ्तों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान शहर का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा, जिससे दिन के समय अधिक गर्मी महसूस होगी। हालांकि रातें अपेक्षाकृत ठंडी बनी रहेंगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले एक सप्ताह में राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। फरवरी के मध्य से मार्च के बीच फाल्गुनी बयार का असर देखा जाएगा जो आमतौर पर हल्की ठंड और मौसम के बदलाव का संकेत देती है। इस समय का मौसम खास होता है क्योंकि दिन में तापमान अनुकूल रहता है और सुबह-शाम की ठंडी हवा के कारण ठंडक का अहसास भी होता है।