बर्थ-डे के बहाने सूरत बुलाया, 20 दिन बंधक रखा, नशे के इंजेक्शन देकर कोटा की युवती के साथ करते रहे बलात्कार

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी होटल में वेटर और टेलर का काम करते हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवती को किन-किन होटलों में रखा गया और पूरी वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें।