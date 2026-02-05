5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

कोटा

Gold-Silver Price Hike: फिर सोने-चांदी के भावों में आया जबरदस्त उछाल, अब 15,000 रुपए महंगी हुई चांदी, जानें लेटेस्ट दाम

Sarafa Market: सोने और चांदी के भावों में बुधवार को जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी के दाम 15,000 रुपए प्रति किग्रा तक बढ़कर 2,87,000 रुपए पर पहुंच गए।

Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 05, 2026

Gold Silver, Gold Price, Today Gold Price, Silver Price, Today Silver Price, Today Gold Silver Price, Jodhpur News, सोना चांदी, सोना कीमत, टुडे सोना कीमत, चांदी कीमत, टुडे चांदी कीमत, टुडे सोना चांदी कीमत, जोधपुर न्यूज, Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore

फाइल फोटो- पत्रिका

Gold-Silver Price Update: सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 15,000 प्रति किग्रा की तेजी के साथ 287000 पर आ गए। जेवराती सोने के भाव 5000 रुपए की तेजी के साथ 165000 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 165800 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव


गोल्ड (24 k) (99.5): 165500
गोल्ड (22 k) :153241
गोल्ड (20 k) : 143913
गोल्ड (18 k) : 132400
गोल्ड (14 k) : 116549
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

सोयाबीन, धान तेज, गेहूं, उड़द, धनिया व लहसुन मंदे

कोटा की भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 50000 कट्टे की रही। सोयाबीन 100, धान 100 रुपए तेज रहा। गेहूं 20, उड़द 100, धनिया 200 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 11000 रहे। नया लहसुन 7500 से 11000 रहा। लहसुन 500 मंदा रहा। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली तेजी रही।

भाव इस तरह रहे: गेहूं 2451 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3351, धान (1509) 3000 से 3831, धान (1847) 3200 से 3651, धान (1718-1885) 3700 से 4300, धान (पूसा-1) 3400 से 4100, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5851, सरसों 6200 से 6850, सरसों नई 5300 से 6500, अलसी 7000 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 9500 से 10000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8400, चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5301, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2475, चंबल 2425, सदाबहार 2305, लोकल रिफाइंड 2195, दीप ज्योति 2325, सरसों स्वास्तिक 2635, अलसी 2455 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3120, कोटा स्वास्तिक 2780, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2800 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4170 से 4220 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

