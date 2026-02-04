Mandi News: नए लहसुन की दस्तक, 500 रुपए तेज रहे दाम, 100000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें लेटेस्ट मंडी भाव

Photo: Patrika
Mandi Rates: कोटा की भामाशाहमंडी में नए लहसुन के भावों में 500 रुपए तेजी के साथ 7500 से 11000 रहा। वहीं पुराना लहसुन 3000 से 12000 रहा। साथ ही कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे रही।
गेहूं 2451 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3251,धान (1509) 3000 से 3751, धान (1847) 2800 से 3551, धान (1718-1885) 3600 से 4100, धान (पूसा-1) 3400 से 4000, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5721, सरसों 6200 से 6800, सरसों नई 5300 से 6400, अलसी 7000 से 7800,
ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9500, धनिया ईगल 9500 से 10200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8500, चना देशी 4700 से 5400, चना मौसमी 4700 से 5350, चना पेप्सी 4800 से 5351, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।
(15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460,
चंबल 2410,
सदाबहार 2290,
लोकल रिफाइंड 2180,
दीप ज्योति 2310,
सरसों स्वास्तिक 2625,
अलसी 2440 रुपए प्रति टिन।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग