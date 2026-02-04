Mandi News: नए लहसुन की दस्तक, 500 रुपए तेज रहे दाम, 100000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें लेटेस्ट मंडी भाव

ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9500, धनिया ईगल 9500 से 10200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8500, चना देशी 4700 से 5400, चना मौसमी 4700 से 5350, चना पेप्सी 4800 से 5351, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।