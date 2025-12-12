Kota News: ज्वैलरी शोरूम में व्यापारी को अचानक आया हार्ट अटैक, सीपीआर देते ही उठकर खड़ा हो गया, देखें वीडियो

शोरूम मालिक विमल जैन ने बताया कि गुरुवार दोपहर 2 बजे उनका बेटा वरुण जैन काउंटर संभाल रहा था। जयपुर के झोटवाड़ा निवासी राजकुमार सोनी हर 2-4 माह में नगीने दिखाने कोटा आते हैं। वे नगीने दिखा रहे थे, तभी काउंटर की ओर गिर गए। हमें लगा कि मामला हार्ट अटैक का हो सकता है। वरुण ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश करते हुए लगभग एक से डेढ़ मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बाद व्यापारी की सांसें वापस चलने लगीं और वे फिर हरकत करने लगे। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने भी मदद की। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि समय पर दिया गया सीपीआर व्यापारी की जान बचाने में कारगर साबित हुआ।