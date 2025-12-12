12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota News: ज्वैलरी शोरूम में व्यापारी को अचानक आया हार्ट अटैक, सीपीआर देते ही उठकर खड़ा हो गया, देखें वीडियो

जयपुर से कोटा आए व्यापारी को ज्वैलरी शोरूम में अचानक हार्ट अटैक आ गया। मौके पर मौजूद एक अन्य व्यापारी ने तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Dec 12, 2025

Kota CPR cctv

फोटो-पत्रिका

कोटा। रामपुरा बाजार स्थित एक ज्वैलरी शोरूम में गुरुवार दोपहर जयपुर से माल सप्लाई के लिए आए व्यापारी राजकुमार सोनी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। माल दिखाते समय वे कुर्सी पर बैठे-बैठे ही काउंटर की ओर गिर गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला, लेकिन तब तक वे बेहोश हो चुके थे। गनीमत रही कि शोरूम संचालक के बेटे ने तुरंत सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

यहां देखें सीसीटीवी वीडियो :

शोरूम मालिक विमल जैन ने बताया कि गुरुवार दोपहर 2 बजे उनका बेटा वरुण जैन काउंटर संभाल रहा था। जयपुर के झोटवाड़ा निवासी राजकुमार सोनी हर 2-4 माह में नगीने दिखाने कोटा आते हैं। वे नगीने दिखा रहे थे, तभी काउंटर की ओर गिर गए। हमें लगा कि मामला हार्ट अटैक का हो सकता है। वरुण ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश करते हुए लगभग एक से डेढ़ मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बाद व्यापारी की सांसें वापस चलने लगीं और वे फिर हरकत करने लगे। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने भी मदद की। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि समय पर दिया गया सीपीआर व्यापारी की जान बचाने में कारगर साबित हुआ।

वीडियो देखकर सीखा था सीपीआर देना

वरुण जैन ने बताया कि वे अक्सर वीडियो व अन्य कार्यक्रमों में सीपीआर से संबंधित जागरूकता प्रशिक्षण देखते थे। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि राजकुमार बेहोश होकर गिर गए, तो उन्होंने तुरंत सीपीआर देकर उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश की, जो सफल रही। बाद में जीवन रक्षक दवा डिस्प्रिन उन्हें खिलाई गई। बाद में अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन व्यापारी स्वयं को ठीक बताते हुए पैदल ही दुकान से वापस चले गए। जैन ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनकी राजकुमार सोनी से फोन पर बात हुई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ बताया।

एक्सपर्ट व्यू : एक से दो मिनट की सीपीआर बेहद कारगर

यदि कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं देता तो तुरंत उसकी सांसें और नाड़ी जांचनी चाहिए। यदि सांसें नहीं चल रही हों तो बिना समय गंवाए सीपीआर शुरू करना चाहिए। छाती के बीचों-बीच दोनों हाथों की सहायता से लगातार दबाव देना होता है। एक मिनट में 100 से 120 बार दबाव दिया जाना चाहिए। दबाव इतना होना चाहिए कि छाती 2 से 3 इंच नीचे तक दबे। यह प्रक्रिया एक से दो मिनट तक लगातार करनी चाहिए।

यदि इस दौरान व्यक्ति की सांसें वापस चलने लगे तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि आगे की चिकित्सकीय जांच और उपचार हो सके। डिस्प्रिन की गोली सिर्फ तभी दी जा सकती है, जब मरीज होश में हो। यह गोली प्रारंभिक राहत देती है, लेकिन सीपीआर और तत्परता से अस्पताल ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। -डॉ. भंवर रिणवां, ह्रदय रोग विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

Rajasthan HIV: मां के पेट से हर साल सैकड़ों शिशु HIV संक्रमित हो रहे पैदा, 4000 से अधिक बच्चों को रेगुलर लेनी पड़ रही दवा
जयपुर
Rajasthan HIV

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 08:19 pm

Published on:

12 Dec 2025 08:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota News: ज्वैलरी शोरूम में व्यापारी को अचानक आया हार्ट अटैक, सीपीआर देते ही उठकर खड़ा हो गया, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज, चना मंदा

कोटा

राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बड़ी मंजूरी, वाइल्डलाइफ बोर्ड ने इन 3 प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

greenfield-airport
कोटा

Kota: गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार, दिए ये आदेश

Kota Municipal Corporation Commissioner inspection
कोटा

Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

Kota Suicide Case
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन व सरसों मंदा

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.