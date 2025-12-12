12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार, दिए ये आदेश

Kota News: कोटा नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने गुरुवार को कैथून क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां मुख्य सड़क पर फैली गंदगी देखकर वे नाराज हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 12, 2025

Kota Municipal Corporation Commissioner inspection

फोटो: पत्रिका

Municipal Corporation Commissioner Inspection: कोटा नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को कैथून क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां मुख्य सड़क पर कचरा फैला देख वे नाराज हो गए और स्वास्थ्य निरीक्षक को 15 दिन में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कैथून क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों के कार्य में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने कैथून में सबसे पहले मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। यहां 1440 आवासों का निर्माण होना है। निर्माण कार्य में देरी का कारण पूछने पर अधिकारियों ने बताया गया कि पूर्व नगर पालिका को प्रोजेक्ट साइट तक अप्रोच निर्माण बनवानी थी। जिसके नहीं बनने के कारण प्रोजेक्ट लेट हुआ है। उन्होंने कहा कि अब अप्रोच रोड बन चुकी है तो निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जो आवास निर्माणाधीन हैं उनमें 32 का आवंटन जनवरी के अंत तक तथा शेष 32 का फरवरी के अंत तक करने के निर्देश दिए।

गंदगी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं

इसके बाद वे कैथून स्थित निगम की हेल्पलाइन की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर उन्हें कई जगह गंदगी दिखाई दी। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए फोन पर ही स्वास्थ्य निरीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद वे दोबारा निरीक्षण करेंगे। यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कचरा ट्रांसफर स्टेशन जल्द करो शुरू

आयुक्त ने कहा कि उम्मेदगंज में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और तकनीकी बाधाओं को दूर कर इसे जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी महावीर सिंह सिसोदिया, अधिशासी अभियंता प्रखर गोयल और स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी उनके साथ मौजूद रहा।

ये भी पढ़ें

Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान
कोटा
Kota Suicide Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 10:06 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार, दिए ये आदेश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

Kota Suicide Case
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन व सरसों मंदा

कोटा

बाघिन ‘कनकटी’ की घर वापसी, ट्रंकुलाइज कर एनक्लोजर में छोड़ा

Mukundra Tiger
कोटा

Rajasthan Weather : पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाएंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी राहत

Kota Weather
कोटा

Mandi Bhav: 4000 कट्टे रही लहसुन की आवक, धान, सरसों और लहसुन के भावों में तेजी, जानें कोटा मंडी प्राइस

Kota-Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.