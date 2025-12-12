Kota: गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार, दिए ये आदेश

फोटो: पत्रिका
Municipal Corporation Commissioner Inspection: कोटा नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को कैथून क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां मुख्य सड़क पर कचरा फैला देख वे नाराज हो गए और स्वास्थ्य निरीक्षक को 15 दिन में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कैथून क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों के कार्य में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने कैथून में सबसे पहले मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। यहां 1440 आवासों का निर्माण होना है। निर्माण कार्य में देरी का कारण पूछने पर अधिकारियों ने बताया गया कि पूर्व नगर पालिका को प्रोजेक्ट साइट तक अप्रोच निर्माण बनवानी थी। जिसके नहीं बनने के कारण प्रोजेक्ट लेट हुआ है। उन्होंने कहा कि अब अप्रोच रोड बन चुकी है तो निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जो आवास निर्माणाधीन हैं उनमें 32 का आवंटन जनवरी के अंत तक तथा शेष 32 का फरवरी के अंत तक करने के निर्देश दिए।
इसके बाद वे कैथून स्थित निगम की हेल्पलाइन की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर उन्हें कई जगह गंदगी दिखाई दी। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए फोन पर ही स्वास्थ्य निरीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद वे दोबारा निरीक्षण करेंगे। यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने कहा कि उम्मेदगंज में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और तकनीकी बाधाओं को दूर कर इसे जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी महावीर सिंह सिसोदिया, अधिशासी अभियंता प्रखर गोयल और स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी उनके साथ मौजूद रहा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग