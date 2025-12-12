Kota: गंदगी देखकर नाराज हुए आयुक्त, स्वास्थ्य निरीक्षक को लगा दी फटकार, दिए ये आदेश

आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने कैथून में सबसे पहले मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। यहां 1440 आवासों का निर्माण होना है। निर्माण कार्य में देरी का कारण पूछने पर अधिकारियों ने बताया गया कि पूर्व नगर पालिका को प्रोजेक्ट साइट तक अप्रोच निर्माण बनवानी थी। जिसके नहीं बनने के कारण प्रोजेक्ट लेट हुआ है। उन्होंने कहा कि अब अप्रोच रोड बन चुकी है तो निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जो आवास निर्माणाधीन हैं उनमें 32 का आवंटन जनवरी के अंत तक तथा शेष 32 का फरवरी के अंत तक करने के निर्देश दिए।