बाघिन ‘कनकटी’ की घर वापसी, ट्रंकुलाइज कर एनक्लोजर में छोड़ा

एनक्लोजर से निकलने के बाद बाघिन क्षेत्र में मूवमेंट करती रही। पहले अमझार गांव की दिशा में गई। इसके बाद वह झामरा वेली क्षेत्र की ओर मूव कर गई। इस दौरान उसके मूवमेंट की निगरानी रेडियो टेलीमेट्री से निरंतर की जा रही थी। फील्ड टीमें अलर्ट पर रहीं। बाघिन का मूवमेंट कई बार रेलवे लाइन तथा कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) के नजदीक रहा, जो बाघिन और आमजन दोनों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता था।