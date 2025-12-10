10 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोटा

Kota: 14 महीने की बच्ची की बदली किस्मत, माता-पिता ने छोड़ा, अब कैलिफोर्निया के डॉक्टर दंपति ने लिया गोद, ये बोले कलक्टर

Rajasthan News: कोटा की 14 महीने की बच्ची की किस्मत बदल गई है। जिन्हें माता-पिता ने सालभर पहले छोड़ दिया था उन्हें अब कैलिफोर्निया के डॉक्टर दंपती ने गोद लेकर नया जीवन दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 10, 2025

Kota-News

फोटो: पत्रिका

California Doctor Couple Adopt Kota Girl: अमरीका के कैलिफोर्निया निवासी अग्रवाल चिकित्सक दंपती ने मंगलवार को कोटा की 14 महीने की बालिका को विधिवत रूप से गोद लिया। इस बालिका को साल भर पहले माता-पिता खुद समिति को सौप कर गए थे।

चिकित्सक दंपती ने कहा कि उनकी जड़े भारत से जुड़ी हैं। इसी के चलते उन्होंने भारत से ही संतान को गोद लेने का निर्णय लिया। वे परिवार में सदस्य के रूप में बेटी की इच्छा रखते थे, इसलिए बालिका को ही गोद लिया। मामले में विधि सम्मत प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने दंपती को शुभकामनाएं दी और बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

दंपती को अमरीकी नागरिकता प्राप्त है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया, राजकीय बालिका गृह (नारी निकेतन) की अधीक्षक अंशुल मेंदीरत्ता, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई रामराज मीणा तथा परियोजना निदेशक अनुजा निगम मौजूद रहे।

गोद लेने की प्रकिया

गोद लेने के इच्छुक दंपती या अभिभावकों को सर्वप्रथम सीए‌आरए की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद नजदीकी विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्था (एसएए) की ओर से होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाती है। पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद अभिभावकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बच्चे का चयन करने का अवसर मिलता है।

उपयुक्त मिलान होने पर संस्था की ओर से बच्चे का रेफरल दिया जाता है और निर्धारित समय सीमा में अंतिम स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद बालक या बालिका को प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर के रूप में अभिभावकों को सौपा जाता है।

अंतिम चरण में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्था की ओर से सक्षम न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर न्यायालय से दत्तक आदेश प्राप्त किया जाता है।

Published on:

10 Dec 2025 03:28 pm

Kota: 14 महीने की बच्ची की बदली किस्मत, माता-पिता ने छोड़ा, अब कैलिफोर्निया के डॉक्टर दंपति ने लिया गोद, ये बोले कलक्टर

