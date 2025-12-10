Kota: 14 महीने की बच्ची की बदली किस्मत, माता-पिता ने छोड़ा, अब कैलिफोर्निया के डॉक्टर दंपति ने लिया गोद, ये बोले कलक्टर

चिकित्सक दंपती ने कहा कि उनकी जड़े भारत से जुड़ी हैं। इसी के चलते उन्होंने भारत से ही संतान को गोद लेने का निर्णय लिया। वे परिवार में सदस्य के रूप में बेटी की इच्छा रखते थे, इसलिए बालिका को ही गोद लिया। मामले में विधि सम्मत प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने दंपती को शुभकामनाएं दी और बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।