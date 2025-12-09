Kota: दौरे पर जा रहे थे कोटा ग्रामीण SP तो अचानक सामने आया टाइगर, देखें वीडियो

Tiger Spotted In Kota: कोटा जिले की दरा घाटी में मंगलवार सुबह क्षेत्र के निरीक्षण पर जा रहे कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) रामकल्याण मीणा और उनकी टीम के सामने अचानक एक टाइगर जंगल से निकलकर सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। यह नजारा कुछ ही मिनटों का था लेकिन काफी रोमांचक रहा। टीम ने दूरी से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया।