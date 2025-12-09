9 दिसंबर 2025,

कोटा

Kota: दौरे पर जा रहे थे कोटा ग्रामीण SP तो अचानक सामने आया टाइगर, देखें वीडियो

Video Of Tiger Spotted In Dara Valley: कोटा की दरा घाटी में एक टाइगर सड़क पार करता हुआ नजर आया। लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 09, 2025

Tiger Spotted In Kota
Play video

फोटो: पत्रिका

Tiger Spotted In Kota: कोटा जिले की दरा घाटी में मंगलवार सुबह क्षेत्र के निरीक्षण पर जा रहे कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) रामकल्याण मीणा और उनकी टीम के सामने अचानक एक टाइगर जंगल से निकलकर सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। यह नजारा कुछ ही मिनटों का था लेकिन काफी रोमांचक रहा। टीम ने दूरी से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया।

टाइगर के सामने से गुजर रही थीं दो गाय

घटना के दौरान सड़क पर दो गाय भी गुजर रही थीं। टाइगर कुछ देर तक रुका, फिर शांत होकर धीरे-धीरे सड़क पार करता हुआ जंगल की ओर चला गया। टाइगर ने किसी पर भी हमला करने की कोशिश नहीं की। SP और उनकी टीम ने भी दूरी बनाकर इस दृश्य को देखा और रिकॉर्ड किया।

दौरे पर थे SP रामकल्याण मीणा

कोटा ग्रामीण SP रामकल्याण मीणा मोडक थाना प्रभारी उत्तम सिंह के साथ क्षेत्र के नियमित दौरे पर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी दरा घाटी के मोड़ के पास पहुंची, उन्होंने जंगल से निकलते हुए टाइगर को देखा। टीम ने तुरंत वाहन रोक लिया और सुरक्षित दूरी रखते हुए टाइगर की मूवमेंट को कैमरे में कैद किया।

82 वर्ग KM वाले एनक्लोजर से बाहर निकली टाइगर

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये टाइगर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के करीब 82 वर्ग किलोमीटर वाले एनक्लोजर की दीवार लांघकर बाहर आई थी। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक सड़क की तरफ आती बाघिन को देखते ही लोग उत्सुक होकर वीडियो बनाने लगे।

MT-8 बाघिन होने की संभावना

वन विभाग की टीम कोटा से दरा घाटी पहुंची और टाइगर की पहचान शुरू की। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह बाघिन MT-8 हो सकती है, जिसे इस वर्ष रणथंभौर से लाकर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था।

राजस्थान में अनोखी घटना, बारात की बस में घमासान, सीट पर बैठने के लिए बाराती ने कर दिया बाराती का मर्डर, दूल्हा बोला…
सवाई माधोपुर
image

09 Dec 2025 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: दौरे पर जा रहे थे कोटा ग्रामीण SP तो अचानक सामने आया टाइगर, देखें वीडियो

कोटा

राजस्थान न्यूज़

