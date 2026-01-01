नालों में जमा गंदगी देख अधिकारी हुए नाराज

कस्बे में लंबे समय से चरमराई सफाई व्यवस्था और गंदगी के अंबार को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। खैराबाद पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी तेजेन्द्र नाहर, उपप्रधान स्वाति मीणा और प्रहलाद मीणा ने कस्बे के मुख्य नालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड स्थित पानी की टंकी के पीछे और खेड़ली रोड के नालों की हालत दयनीय पाई गई। नालों में जमा मलबे और कीचड़ के कारण आसपास के रहवासियों का जीना दूभर हो गया है। जिससें बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह देखी गई की नालों में जमा कचरे और प्लास्टिक की थैलियों को मवेशी खा रहे हैं, जिससें उनके स्वास्थ्य पर भी संकट मंडरा रहा है।