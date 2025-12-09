Kota News : लग्जरी कार चंबल नदी में गिरी, सभी 9 लोग सकुशल बचाए, खाटू श्यामजी से लौट रहा था परिवार

डीएसपी पूनम चौहान के अनुसार एक सफेद रंग की लग्जरी कार पुलिया पार करते समय अचानक असंतुलित हुई और सीधे नदी में जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार चट्टानों के पास आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई थी। कार में 7 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। सभी खाटू श्यामजी के दर्शन कर कोटा लौट रहे थे। कार नयापुरा निवासी नरेश ओझा के परिवार की बताई गई है। उन्हें हल्की चोटें आई थीं, उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।