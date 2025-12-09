9 दिसंबर 2025,

Kota Murder: मां की मौत के बाद जिस मामा ने पाला, भांजे ने उसी की कर दी हत्या, नॉन-वेज को लेकर हुआ था झगड़ा

Rajasthan Murder Case: रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां मां की मौत के बाद मामा की छत्रछाया में पले भांजे ने ही मामूली विवाद में उनकी हत्या कर दी। नॉन-वेज बनाने को लेकर हुए झगड़े ने इतना घातक रूप ले लिया कि 4 युवकों ने मिलकर नवनीत सोनी की पीट-पीटकर जान ले ली।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 09, 2025

पुलिस गिरफ्त में आरोपी भांजा और उसके साथी (फोटो: पत्रिका)

पुलिस गिरफ्त में आरोपी भांजा और उसके साथी (फोटो: पत्रिका)

Nephew Killed Uncle In Ramganj Mandi: रामगंजमंडी शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तीन दिन पूर्व नवनीत सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर मृतक के भांजे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 5 दिसंबर को युवक नवनीत सोनी की मृत्यु हो गई थी। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। मृतक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी तभी पुलिस को संदिग्ध मौत की सूचना मिली।

पुलिस मकान पर पहुंची और मृतक नवनीत सोनी के शव को देखा, उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे उसकी हत्या प्रतीत हो रही थी। शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया। मृतक के शरीर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवा कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।

शादी में गई थी मामी

मृतक के भाई यशवंत सोनी ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि वह 4 दिसंबर को सुबह परिवार सहित रिश्तेदारी में शादी में गए थे, घर पर छोटा भाई नवनीत सोनी और भांजा गौरव सोनी थे। शुक्रवार सुबह शादी में सूचना मिली कि छोटे भाई नवनीत की मृत्यु हो गई है।

परिवार सहित घर पर पहुंचे तो नवनीत के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जब मामले मे पूछताछ शुरू की तो मामला हत्या का निकला। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह अपनी दोनों पुत्रियों के साथ के शादी में थी।

गुरुवार रात्रि को पति नवनीत ने फोन कर भांजे गौरव सोनी के साथ झगड़ा होने की बात कही। इसके बाद शुक्रवार सुबह भांजे गौरव से पति नवनीत सोनी के बाथरूम में गिरकर मौत होने की सूचना मिली। रामगंजमंडी पहुंचे तो पति का शव घर में पड़ा था।

पुलिस पूछताछ में भांजे गौरव ने किया खुलासा

पुलिस ने भांजे गौरव से पूछताछ की गई तो शराब पार्टी करने की बात सामने आई। गौरव ने बताया कि मामा नवनीत ने साथियों के साथ शराब पार्टी रखी थी। घर पर नॉनवेज बना रहे थे। भांजे गौरव ने घर पर नॉनवेज बनाने का विरोध किया तो मामा नवनीत सोनी से विवाद हो गया।

विवाद इतना बढ़ा की भांजे गौरव, उसके साथी रक्षित, प्रदीप, विक्रम ने नवनीत पर पाइप, लकड़ी, सरिया से वार किए जिससेे नवनीत के अंदरूनी चोट लगने के कारण गंभीर घायल होने के बाद मृत्यु हो गई।

देर रात को दवा दी

गंभीर घायल होने के बाद नवनीत सोनी घर में फर्श पर पड़ा दर्द से कराहता रहा, लेकिन भांजा गौरव मामा को चिकित्सालय लेकर नहीं गया। बाजार से दर्द की दवा लाकर दे दी और सो गया। सुबह उठने पर मामा को मृत पाया।

इसके बाद उसने मामा की बाथरूम में गिरकर मृत्यु होने की बात बनाते हुए परिजनों को सूचना दी। मृतक नवनीत के खून से सने कपड़े हटाकर शरीर से खून साफ कर नए कपड़े पहना दिए और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया। अंतिम समय में पुलिस के पहुंचने से सारा खेल बिगड़ गया।

मामा ने ही पाला

भांजा गौरव की मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मामा नवनीत उसे अपने साथ ले आए थे। यहीं पर उसकी परवरिश हुई। वर्तमान में वह मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता था, लेकिन मामा के साथ रहकर शराब के नशे का आदी हो गया था और यही नशा मामा की मृत्यु और गौरव के जीवन की बर्बादी का कारण बन गया।

सभी आरोपी निर्धन परिवार के

मामले में साथी रक्षित अग्रवाल के पिता चाय की दुकान लगाते हैं। रक्षित की मां का पिछले दिनों निधन हो गया था। आरोपी प्रदीप के पिता कोटा स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और मां सिलाई करती है। आरोपी विक्रम के साथ प्रदीप फाइनेंस कंपनी में रिकवरी का काम करता है।

आरोपी 3 दिन के रिमांड पर

पुलिस उपधीक्षक घनश्याम मीना ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से तीन दिन का पुलिस रिमांड पूछताछ के लिए लिया गया है।

साथी के साथ भी की मारपीट

4 दिसंबर को नवनीत सोनी के घर पर शराब पार्टी में साथी अशोक योगी भी था। भांजा गौरव जब घर पर पहुंचा और विवाद हुआ तो चारों आरोपियों ने अशोक योगी के साथ भी मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गया और मौके से भाग छूटा। सुबह जब भांजे गौरव एवं उसके साथियों को नवनीत की मृत्यु की बात पता चली तो चारों आरोपी झालावाड़ चिकित्सालय में इलाज करा रहे अशोक योगी के पास पहुंचे और मामले में चुप रहने की हिदायत देते हुए उसका मोबाइल छीनकर रामगंजमंडी आ गए। इसके बाद अशोक योगी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

