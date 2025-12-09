Kota Murder: मां की मौत के बाद जिस मामा ने पाला, भांजे ने उसी की कर दी हत्या, नॉन-वेज को लेकर हुआ था झगड़ा

4 दिसंबर को नवनीत सोनी के घर पर शराब पार्टी में साथी अशोक योगी भी था। भांजा गौरव जब घर पर पहुंचा और विवाद हुआ तो चारों आरोपियों ने अशोक योगी के साथ भी मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गया और मौके से भाग छूटा। सुबह जब भांजे गौरव एवं उसके साथियों को नवनीत की मृत्यु की बात पता चली तो चारों आरोपी झालावाड़ चिकित्सालय में इलाज करा रहे अशोक योगी के पास पहुंचे और मामले में चुप रहने की हिदायत देते हुए उसका मोबाइल छीनकर रामगंजमंडी आ गए। इसके बाद अशोक योगी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।